Серпухов стал участником Международного форума «Армия-2024»

Институт инженерной физики традиционно представляет интересы городского округа Серпухов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который в нынешнем году проходил в 10-й раз.

Делегация Института приняла участие в церемонии подписания и вручения государственных контрактов. Госконтракт на поставку инновационных навигационно-геодезических систем был составлен учеными и специалистами Института. Документ подписал начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и Президент АНО «Институт инженерной физики» Алексей Царьков. Подписание прошло в торжественной обстановке. Во время мероприятия было подписано еще шесть и вручено 11 государственных контрактов.

«В результате выполнения контрактов Вооруженные Силы получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники и около одного миллиона средств поражения различного калибра», — подчеркнул Анатолий Гуляев.

Муниципалитет презентовал уникальные разработки, выполненные научным сообществом Серпухова. Институт был удостоен диплома участника Χ Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Мероприятие имеет особенно значения для развития отечественной военной сферы. Участники обсуждают новые направления, делятся прогнозами и опытом. Гости форума изучают выставленные модели военной техники или необходимого обмундирования. В ходе встречи подписывают государственные контракты. В нынешнем году форум стартовал 12 августа и завершился 14 августа. В мероприятии принимают участие профильные специалисты и эксперты из России и дружественных стран.