Серпухов: в историческом музее прошел фестиваль «Купеческий вкус»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Уже в седьмой раз фестиваль «Купеческий вкус» перенес посетителей в эпоху XVIII-XIX веков, создав неповторимую атмосферу. Мероприятие, проходившее у Каретного сарая, позволило гостям ощутить дух купеческого радушия и древних обычаев.

Музей, размещенный в бывшем купеческом поместье Мараевых, прикладывает значительные усилия для сохранения памяти о семье Мараевых и продвижения купеческих традиций, считая это одним из ключевых направлений своей деятельности.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Фестиваль был наполнен живой музыкой, танцами и развлечениями: ремесленная ярмарка, предлагающая уникальные изделия ручной работы, и дегустация ароматного чая и свежей фермерской продукции, создали праздничное настроение и позволили жителям города с удовольствием отметить наступление лета.

Завершило праздничную программу выступление юной театральной труппы «Маска» из Большого Грызлово, которая представила постановку по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».