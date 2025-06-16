Серпухов выражает благодарность своим медицинским работникам

В Серпуховском городском округе работают более двух тысяч профессионалов в сфере здравоохранения.

Это команда опытных и компетентных специалистов, готовых оперативно прийти на помощь и обеспечить необходимую поддержку каждому нуждающемуся. В этом году в систему здравоохранения района пришло более 40 новых сотрудников, что свидетельствует о развитии отрасли.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Жители микрорайона Ивановские дворики имеют доступ к современной медицинской помощи в поликлинике, рассчитанной на одновременный прием до 700 посетителей в течение смены.

Власти Московской области и местная администрация прилагают максимум усилий для создания благоприятных условий труда для медицинских работников. Для поддержки персонала разработаны и реализуются различные программы, такие как «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», компенсация расходов на аренду жилья и предоставление земельных участков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Муниципалитет регулярно предоставляет служебное жилье сотрудникам медицинских учреждений. В этом году было выдано 2 служебных квартиры, в то время как в предыдущем — 4. Кроме того, округ оказывает финансовую поддержку 49 студентам, обучающимся по направлениям, определенным муниципалитетом.