Серпухов выражает благодарность своим медицинским работникам
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В Серпуховском городском округе работают более двух тысяч профессионалов в сфере здравоохранения.
Это команда опытных и компетентных специалистов, готовых оперативно прийти на помощь и обеспечить необходимую поддержку каждому нуждающемуся. В этом году в систему здравоохранения района пришло более 40 новых сотрудников, что свидетельствует о развитии отрасли.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Жители микрорайона Ивановские дворики имеют доступ к современной медицинской помощи в поликлинике, рассчитанной на одновременный прием до 700 посетителей в течение смены.
Власти Московской области и местная администрация прилагают максимум усилий для создания благоприятных условий труда для медицинских работников. Для поддержки персонала разработаны и реализуются различные программы, такие как «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», компенсация расходов на аренду жилья и предоставление земельных участков.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Муниципалитет регулярно предоставляет служебное жилье сотрудникам медицинских учреждений. В этом году было выдано 2 служебных квартиры, в то время как в предыдущем — 4. Кроме того, округ оказывает финансовую поддержку 49 студентам, обучающимся по направлениям, определенным муниципалитетом.
«Спасибо всем медицинским работникам — врачам и медсестрам, фельдшерам и санитарам, заведующим отделениями и рядовым сотрудникам — всем, кто день за днем несет нелегкую, но благородную службу. Профессиональных достижений, спокойных дежурств и, самое главное, будьте здоровы!» — рассказал ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.