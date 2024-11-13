Серпухович победил на соревновании по экстремальным видам спорта в Туле

Скейт-парк Тулы собрал любителей экстремальных видов спорта из разных округов Подмосковья. Лучшим стал участник от г.о. Серпухов Максим Мирошниченко — руководитель клуба «Экстрим», показавший на турнире выдающиеся результаты.

Поддержка зрителей помогла участникам выделиться на мероприятии и достойно выступить на соревнованиях по экстремальным видам спорта. Гости показывали мастерство движения, сноровку, ловкость и умело управлялись со скейтбордами и другим инвентарем.

Представивший Серпухов Максим Мирошниченко стал победителем в категории «Скейтборд», добавив в копилку клуба еще одно достижение. Регулярно движение позволяет жителям Серпухова заниматься любимым видом спорта во Дворце молодежи «Дружба». Пример Мирошниченко вдохновил многих зрителей и воспитанников, ставших свидетелями победы.