Серпуховичи передали в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Серпуховичи передали военнослужащим РФ очередную партию гуманитарной помощи.

Серпуховичи подготовили одну адресную посылку. Командир отделения 4-й отдельной мотострелковой бригады Сергей с позывным «Порей» получит мотоциклы. Военнослужащий РФ ушел на фронт добровольцем в 2023 году. Дома его поддерживают жена Александра и трое детей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Мотоциклы на передовую передали 27 февраля. На мероприятии присутствовали заместитель главы г.о. Серпухов Татьяна Орлова, руководитель Центра поддержки участников СВО Лидия Халачева, депутат Надежда Еремина, иерей Павел Тимохин, член Политсовета Елена Орленок, представитель Серпуховского завода «Металлист» Екатерина Рощенюк и активисты мотоклуба «Ночные волки».

Трогательным моментом для всех участников СВО станет получение писем, которые для них пишут дети. Письма собрали и передали курсанты военно-патриотического центра «Маргеловец». Военнослужащие всегда с нетерпением ждут детские послания.

Встреча продолжилась в Центре поддержки участников СВО и членов их семей. Активистки общественной организации «Союза женщин России» и матери погибших воинов передали в зону СВО блины и пирожки собственного приготовления, а также домашние заготовки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Пусть они почувствуют тепло материнской любви. Также передали гуманитарную помощь, собранную жителями, #ЕдинойРоссией, общественными организациями, школами. Защитникам — крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой», — сказала заместитель главы г.о. Серпухов Татьяна Орлова.

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих РФ, которую передают в зону спецоперации, проходит в округе на регулярной основе.