Серпуховские артисты вошли в сотню лучших коллективов страны национальной премии «Гордость страны»

Гала-концерт Национальной премии в области хореографии под названием «Гордость страны» прошел на главной сцене страны.

В этом году в рамках национальной премии «Гордость страны» в столице собрались около 5 тыс. талантливых артистов со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди них были и представители Городского округа Серпухов.

Экспертное жюри, состоящее из опытных профессионалов — Софьи Гайдуковой, Рамиля Мехдиева, Александры Рудник и Александра Буслаева, оценивало выступления конкурсантов.

Фото: [ Образцовый коллектив «Хореографическая студия ВерОника» ]

Образцовый коллектив «Хореографическая студия ВерОника» под руководством Мариной Арабовой представил на конкурсе три впечатляющих хореографических номера. Среди них — «Затянув пояса», к которому команда готовилась в течение четырех дней.

Работа была трудоемкой, но результат оправдал все ожидания! Серпуховичи стали Лауреатами I степени и дважды — Лауреатами II степени. Этот опыт оказался бесценным и оставил незабываемые впечатления у участников гала-концерта.