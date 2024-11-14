Серпуховичка привезла с соревнований по плаванию из Черноголовки серебро

Екатерина Иванникова из Серпухова приняла участие в шестом этапе Московских областных соревнований по плаванию «Область», который прошел в городе Черноголовка.

Спортсменка выполнила норматив 1-го спортивного разряда и заняла второе место на дистанции 100 метров брассом. Тренер Оксана Семенова отметила, что победа Екатерины стала возможной благодаря регулярной комплексной совместной работы и желание девушки к постоянному самосовершенствованию.

Областной тур «Область» — это заключительный этап соревнований по плаванию, на который прибыли более 600 участников из Подмосковья. Плавание не просто позволяет задействовать все группы мышц, повышая общую физическую подготовку. Вид спорта также способствует формированию сильного духа человека.