Серпуховичка завоевала «серебро» на чемпионате мира по универсальному бою

Спортсменка из городского округа Серпухов Мария Арбузова с успехом выступила на чемпионате мира по универсальному бою «World Unifight Championship», который прошел в подмосковном Домодедово. Она взяла призовое место, достойно себя показав среди других участников из 18 стран.

На чемпионате участвовали юноши и девушки от 12 до 17 лет, юниоры и юниорки от 18 до 20 лет. Всего — 700 борцов из разных стран, желающих сразиться за звание лучших. Серди них и Мария Арбузова, которая проходит подготовку в спортивной школе «Зубренок» Серпухова. Ее наставником является Олег Одинцов, который известен как тренер отделения по борьбе панкратион.

На прошедшем чемпионате воспитанница серпуховской школы вспомнила все уроки и показала мастерство борьбы на фоне серьезной конкуренции.

По итогу престижного мероприятия Мария Арбузова стала серебряным призером мира. Достижение стало серьезным вкладом в первое командное место сборной России, которым гордится страна и округ.

Теперь у серпуховички еще больше вдохновения на новые достижения. Мероприятие помогло проникнуться чувством патриотизма и спортивным духом, который так важно поддерживать в молодых людях.