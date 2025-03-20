Серпуховская спортсменка попала в состав сборной России

Юная воспитанница спортивной школы «Зубренок» Варвара Арбузова стала чемпионкой РФ по универсальному бою. Она попала в сборную России, а также получила возможность поучаствовать в Первенстве мира.

Молодая жительница Серпухова показала мастерство боя на соревнованиях и вошла в число лучших участников. Конкуренцию ей составили 600 человек из 31 региона России. Спортсменка блестяще продемонстрировала приемы, элементы различных боевых искусств и силу духа. Помогает в дисциплине и отработке навыков тренер — президент Федерации панкратиона Серпухова Олег Одинцов.

Для Варвары участие в соревнованиях стали ценным опытом. Теперь ей предстоит снова проявить себя,но уже на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, а также по панкратиону. Впереди новые тренировки и достижения.