Серпуховская студентка стала призером Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству

Студентка из округа Серпухов с четвертого курса Губернского колледжа Надежда Волик заняла призовое место на Региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» – 2025».

Событие для мастеров состоялось на базе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в Клину. Участники выступили в компетенции «Парикмахерское искусство», продемонстрировав свои профессиональные навыки и знания. Мероприятие помогло им повысить квалификацию, получить ценный опыт и даже запомниться не только жюри, но и работодателям.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На протяжении трех дней участники выполняли задания по пяти модулям. Требовалось создать женскую собранную прическу с окрашиванием, удлиненную стрижку с укладкой, накрутку волос на коклюшки, а также провести коммерческую стрижку с окрашиванием. Одно задание было посвящено мужской стрижке машинкой и дальнейшей укладке.

В конце регионального этапа престижного соревнования подвели итоги: студентка из Серпухова Надежда Волик заняла достойное третье место. Она получила незабываемые впечатления от участия в чемпионате, что может вдохновить ее на дальнейшие успехи в выбранной профессии.