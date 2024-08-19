Серпуховские актеры стали лауреатами международного конкурса

Стали известны итоги Международного конкурса театрального мастерства «Поколение талантов», который проводился в онлайн-формате. В числе лауреатов – юные актеры из городского округа Серпухов.

Конкурс призван поддержать талантливых детей и взрослых, подчеркнуть многонациональность и яркость культуры России, а также позволить творческим людям проявить себя. Представления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли композиторы, режиссеры, актеры и многие другие. Были среди них и известные персоны со званиями Народных и Заслуженных артистов РФ.

Участие в конкурсе заочно приняли и серпуховские актеры под наставничеством опытного педагога Александры Диваровой. Заявку и видео с выступлением направила студия «Синяя птица». На оценку прислали номер по стихотворению А.С Пушкина «Бесы». Интересная постановка позволила завоевать юным дарованиям звание Лауреата 1 степени в номинации «Театральное творчество. Миниатюра».

Преподавателя серпуховской студии наградили благодарственным письмом «За участие в поддержании творческого духа и поиске новых средств самовыражения для человека искусства». Участников поздравили с успешным показом и пожелали дальнейших успехов.