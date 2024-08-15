Серпуховские блогеры выступили на юбилейном марафоне-конкурсе «HELLOO BLOGGER»!

В Серпухове прошел пятый юбилейный конкурс, посвященный блогингу. Он собрал талантливых авторов, которые представили оригинальные видео по различным темам. За несколько недель участники продемонстрировали свою вовлеченность в медиа-пространство и уникальные творческие способности.

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Вместе с КРЕАТИВОМ», «Вместе со СПОРТОМ», «Вместе с ДОБРОМ» и «Вместе с РОДИНОЙ». Сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» были награждены дипломами участников конкурса.

Каждый вложил в создание своего видеоролика частичку души, и жюри определило победителей в каждой номинации. Среди них оказались: Илья Плетнев, Светлана Артеменкова, Екатерина Балашова, Полина Васина, Александр Иванов и Анна Шарипова.

Конкурс «HELLOO BLOGGER» — это отличная возможность для саморазвития молодежи. Он позволяет раскрыть творческий потенциал и навыки создания видеоконтента, что очень актуально в наши дни. Быть блогером может каждый!