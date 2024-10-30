Серпуховские дошколята поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником

Воспитанники детского сада «Родничок» образовательного комплекса им. Владимира Храброго весело и душевно поздравили росгвардейцев с Днем сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии России.

Сотрудничеству учреждения и Росгвардии более 11 лет, что отметили в ходе интересных мероприятий. В честь профессионального праздника дети читали правоохранителям стихи, дарили плакаты и тематические рисунки, которые стали благодарностью за ответственную и важную работу.

Кроме того, провели интересные спортивные соревнования, в которых участвовали старшие группы. Ребята в составе команд «Крепыши» и «Силачи» смогли почувствовать себя сильными росгвардейцами, проявить смекалку, ловкость и физическую подготовку. Помогали во многих заданиях стажеры вневедомственной охраны Дмитрий и Данил, что вдохновляло юных участников.

Каждый ребенок в ходе спортивных состязаний старался и проявлял высокую активность, за что ребят наградили грамотами и вкусными угощениями.