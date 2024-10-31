Серпуховские победители и участники фестиваля «Будь здоров!» посетили Тулу

Для победителей и самых ярких участников XIII Городского открытого молодежного фестиваля-конкурса агитбригад «Будь здоров!» из Серпухова организовали поездку в Тулу, которая прошла активно, познавательно и весело.

Гостей из Серпухова сводили на экскурсию в Музей обороны Тулы. Ребята с интересом ходили по павильонам, где каждый предмет и локация времен ВОВ поведали свою историю. Впечатлили дом в реальном размере, грамотно обставленные помещения военного времени, железнодорожный вокзал и реальный бронепоезд. Максимально погрузиться в историю посетителям из подмосковного округа помогал красноречивый экскурсовод.

«Экскурсовод у нас был боевой! Морской офицер Северного флота в отставке, который сейчас воспитывает суворовцев в училище напротив», — делится впечатлениями от поездки ведущий психолог Центра Анастасия Нестерова, организатор Фестиваля и поездки.

Завершили поездку посещением яркого шоу «Бурлеск» Продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк».

Посетители из Серпухова смогли насладиться по-настоящему интересным и завораживающим представлением, которое в свое время удостоилось престижной цирковой награды «Золотой клоун» на фестивале в Монте-Карло.

Ребята получили незабываемые впечатления от поездки в Тулу, которая стала призом за участие в городском фестивале спорта и здорового образа жизни, прошедшего в Г.о. Серпухов.