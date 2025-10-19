Серпуховские подростки приняли участие в встрече «Мой папа – герой!» в Центре профориентации

На День Отца в Серпуховском Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошло тематическое мероприятие «Мой папа – герой!». Его организовали сотрудники Центра совместно с образовательными и молодежными структурами при поддержке депутата Надежды Ереминой в рамках программ «Успех в единстве поколений» и «Моя карьера с Единой Россией».

На встречу собрались около 50 школьников из разных учебных заведений округа. Основной целью мероприятия стало знакомство подростков с профессиями, где требуются смелость, ответственность и преданность долгу: военными, пожарными и полицейскими.

Отцы, посвятившие жизнь служению Родине и безопасности граждан, рассказали ребятам о своем профессиональном пути, трудностях и радостях службы, а также о том, как сохраняют баланс между работой и семьей. Среди гостей был участник специальной военной операции, пришедший на встречу вместе с супругой. Они поделились личными историями, затронув тему поддержки семьи и воспитания детей в духе патриотизма.

Общение проходило в формате доверительного диалога — школьники задавали вопросы, обсуждали выбор профессии и значение отцовского примера в жизни подростков.

В завершение встречи активисты военно-спортивного центра «Маргеловец» передали гуманитарную помощь участнику СВО, подчеркнув важность взаимопомощи и преемственности поколений.

Директор Центра по профориентации Надежда Еремина поблагодарила участников за искренность и интерес к теме, отметив, что подобные встречи помогают молодежи осознать ценность мужества, семьи и труда на благо страны.