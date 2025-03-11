Серпуховские школьники пообщались со звездами спорта

В школе №18 округа Серпухов 11 марта состоялся показ фильма «Олимпиада-80!», а также прошла встреча со знаменитыми спортсменами — чемпионами мира по боксу Федором и Дмитрием Чудиновыми.

Познавательное и вдохновляющее мероприятие провели в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Ребятам показали фильм «Олимпиада-80!», который погрузил юных зрителей в атмосферу триумфа, спортивного праздника и историю. Показали, как советская сборная успешно выступила, запомнившись миру 178 участниками: они стали олимпийскими чемпионами. Команда тогда завоевала 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Еще одной интересной частью стала встреча с чемпионами мира по боксу Федором и Дмитрием Чудиновыми. Дети активно общались со знаменитостями, спрашивая про их спортивный путь, жизнь и многое другое. Гости в свою очередь давали развернутые ответы и полезные наставления. Школьники проявили большой интерес, смогли узнать много нового и настроиться на здоровый образ жизни.