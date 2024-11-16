Серпуховские школьники приняли участие в мероприятии «Вперед за позитивом»

В преддверии каникул в поселке Пролетарский Городского округа Серпухов прошло яркое физкультурно-оздоровительное мероприятие под названием «Вперед за позитивом», организованное специалистами по работе с молодежью для учащихся местной школы.

Это событие стало настоящим спортивным праздником для учеников МБОУ «Пролетарская СОШ», предоставив им возможность не только активно провести время, но и укрепить командный дух. Учащиеся разделились на команды и с энтузиазмом погрузились в разнообразные спортивные эстафеты.

Так, они успели «полетать» на ракете, поиграть в футбол, определить самых метких участников и продемонстрировали свою смекалку в «Тетрисе». Капитаны команд проявили ловкость и умение работать в группе, соревнуясь в захватывающей игре «Дженга».

На мероприятии царила атмосфера дружбы и единства участников. Не обошлось и без здорового соперничества между ними, что добавляло азарта и делало каждое испытание еще интереснее. В итоге, ребята ушли с зарядом бодрости и отличным настроением, полные новых впечатлений и готовые к будущим свершениям.