Серпуховские школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 апреля в Серпухове состоялся муниципальный тур военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Мероприятие, традиционно организованное на территории Серпуховского филиала военной академии РВСН, привлекло более 200 юных участников. 25 команд, представляющих общеобразовательные школы округа, соревновались в освоении различных военных дисциплин.

Перед началом состязаний участники почтили память погибших героев минутой тишины и возложили венки к Вечному огню. С напутственными словами к школьникам обратился начальник филиала военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майор Михаил Баитов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» ставит своей целью не только формирование патриотизма и развитие практических военных навыков у детей, но и воспитание умения эффективно взаимодействовать в коллективе. Игра, обновленная в соответствии с современными требованиями, включает в себя использование цифровых инструментов, направленных на подготовку к актуальным вызовам, таким как борьба с киберпреступностью и нейтрализация угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Команды-победители муниципального этапа получат возможность представить Серпухов на областных соревнованиях, запланированных на период с 17 апреля по 31 мая.