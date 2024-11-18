Серпуховские школьники приняли участие в закрытии поискового сезона в Московской области

В субботу, 16 ноября, воспитанники военно-патриотического объединения «Слава» из Центра внешкольной работы отправились на церемонию закрытия поискового сезона в Московской области, проходящей в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти 2024».

Торжественное мероприятие состоялось у монумента Воинам-героям Бородинского сражения на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника, расположенного в Можайском городском округе.

Именно там прошел митинг, в рамках которого были подведены итоги работы поисковых отрядов региона. Награды получили самые активные волонтеры, которые не остались равнодушными к истории своей страны и судьбам ее защитников.

Фото: [ Центр внешкольной работы г.о. Серпухов ]

Во время мероприятия участники возложили цветы к обелиску и почтили память героев минутой молчания. Также для школьников была организована экскурсия по музейному комплексу.

В ходе нее ребята узнали множество интересных фактов о Бородинской битве, ее исторических событиях и участниках, а также об ожесточенных боях, развернувшихся на территории деревни Бородино во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Серпуховские ребята вернулись домой с яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Это мероприятие пробудило в них чувство патриотизма и уважения к Родине.