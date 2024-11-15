Серпуховские школьники представили свои исследования на конференции по экологии

Юные ученые поделились своими знаниями в области экологии и обменялись опытом с другими участниками.

На XXVI научно-практической конференции школьников «Экополис – город будущего» свои проекты и исследования продемонстрировали участники экологического кружка «Живая река» корпуса «Гимназия» Городского округа Серпухов.

В секции «Теоретическая и прикладная биология» выступили два ученика: Лев Данилкович из 9Г класса представил доклад на тему «Мониторинг экологического состояния реки Оки в черте города Пущино». Его работа вызвала интерес у слушателей, поскольку она затрагивала важные аспекты, касающиеся экологии местных водоемов.

Фото: [ МБОУ «Образовательный комплекс Пущино» ]

Также свою презентацию представила Мария Горюнова из 7Г класса с не менее значимым в наше время исследованием под названием «Мониторинг экологического состояния малых рек в окрестностях города Пущино».

В секции «Проблемы биоразнообразия» докладчиками выступили Снежана Ахметова из 11Б класса и Оля Крутинина из 7Д класса. Их совместная работа «Мониторинг экологического состояния бобрового поселения в нижнем течении реки Любожиха» привлекла внимание к важности сохранения биоразнообразия и экосистем.

Каждый из выступающих внес свой вклад в работу по дальнейшему улучшению экологии в Пущино. Огромную признательность заслуживает учитель географии Ольга Николаевна Веремеева. Педагог приложила максимум усилий для подготовки учеников. Отдельное «спасибо» – объединению «Живая река», которое на протяжении многих лет занимается мониторингом водных экосистем в городе и его окрестностях.