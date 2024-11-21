Серпуховские школьницы изготовили более 400 комплектов «Сухого душа» для участников СВО

Волонтеры из городского округа Серпухов своими руками создали средства гигиенического ухода для защитников, проходящих службу на спецоперации. Эти предметы первой необходимости стали важным символом поддержки.

Очередное занятие по изготовлению «Сухого душа» провели в Серпухове. Участницы ответственно подходили к процессу, осознавая важность своей работы. Общими усилиями за двое суток волонтерам, среди которых есть совсем юные девушки, удалось создать более 400 комплектов. В скором времени партию передадут бойцам на передовую.

Как отметили школьницы, каждая такая посылка становится не просто набором незаменимых предметов, но и знаком внимания, поддержки и заботы.

«Представляя, как солдаты в моменты усталости открывают эти пакеты, мы понимаем, что передаем частичку нашего дома», — делятся участники.

Эту и другую добровольческую деятельность в Серпухове, направленную на поддержку участников СВО, намерены продолжать и дальше.