Серпуховские специалисты приняли участие в конференции «Психолог во времена СВО»

Она прошла с 22 по 23 октября. Участниками встречи стали педагоги-психологи Центра внешкольной работы Городского округа Серпухов — М.Н. Анисимова и Е.А. Чичерина.

Конференция «Психолог во времена СВО» была посвящена важным аспектам психологической поддержки участников специальной военной операции. На мероприятии собрались специалисты, которые обсудили особенности своей работы в современных российских реалиях.

Участники конференции затронули широкий спектр вопросов, касающихся оказания психологической помощи различным категориям людей. Так, речь зашла о поддержке военнослужащих и членов их семей, свидетелей боевых действий, переселенцах, а также детях, проживающих в приграничных районах.

На конференции выступили высококвалифицированные практикующие психологи, обладающие богатым опытом в сфере оказания психологической помощи. Они щедро поделились своими уникальными методами и подходами, разработанными для работы с людьми, столкнувшимися с тяжелыми кризисными ситуациями.

Эта встреча предоставила уникальную возможность для специалистов в области психологии обменяться ценным опытом и обсудить передовые практики в оказании психологической помощи. Подобные конференции способствуют не только повышению личной компетентности профессионалов своего дела, но и улучшению качества обслуживания тех, кто нуждается в поддержке.