Серпуховские студенты приняли участие в конференции «Арктика на связи»

Второкурсники Серпуховского колледжа выступили со своими проектами на международной конференции, которая прошла в минувший вторник, 19 ноября.

Учащиеся 2-го курса по специальности «Информационные системы и программирование», Роман Пузаков и Василий Мишин, под руководством преподавателя А.Ю. Рябченко представили на площадке свои оригинальные идеи.

Василий Мишин выступил с докладом на тему «Использование искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов в Арктике» в секции, посвященной искусственному интеллекту как инструменту развития арктических регионов. Роман Пузаков, в свою очередь, представил проект мобильного приложения, направленного на сохранение языка и традиций коренных народов (в секции, посвященной наследию Арктики).

Конференция проходила в онлайн-формате на базе мастерской колледжа «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Мероприятие было организовано в память о Герое Советского Союза, связисте-полярнике Э.Т. Кренкеле. Организатором конференции выступил СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Участие студентов в конференции «Арктика на связи» стало важным шагом в их профессиональном развитии. Представленные проекты не только продемонстрировали высокий уровень подготовки учащихся, но и подчеркнули значимость использования современных технологий для решения актуальных проблем Арктики. Серпуховский колледж гордится своими студентами и надеется на дальнейшие успехи учащихся в научной деятельности!