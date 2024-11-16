Серпуховские волонтеры продолжают помогать участникам СВО

В рамках благотворительной деятельности работники службы вместе со своими подопечными регулярно занимаются изготовлением маскировочных сетей, а также шьют и раскраивают одежду для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Каждое изделие, созданное руками неравнодушных людей, становится символом поддержки и заботы о тех, кто находится на передовой. Эти вещи не только помогут героям, но и напомнят им о тепле родного дома; о том, что за их спинами стоят люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

Каждый человек, внесший свой вклад в общее дело, укрепляет дух единства в обществе, показывая, что вместе мы способны на многое.