Серпуховские волонтеры продолжают помогать участникам СВО
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
Сотрудники Семейного центра «Серпуховский» и патронатные воспитатели Службы постинтернатного сопровождения активно помогают волонтерскому штабу автономной некоммерческой организации «Добротворцы».
В рамках благотворительной деятельности работники службы вместе со своими подопечными регулярно занимаются изготовлением маскировочных сетей, а также шьют и раскраивают одежду для бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Каждое изделие, созданное руками неравнодушных людей, становится символом поддержки и заботы о тех, кто находится на передовой. Эти вещи не только помогут героям, но и напомнят им о тепле родного дома; о том, что за их спинами стоят люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту.
Каждый человек, внесший свой вклад в общее дело, укрепляет дух единства в обществе, показывая, что вместе мы способны на многое.