Серпуховский лифтостроительный завод провел экскурсию для школьников муниципалитета

Школьники из подмосковного Серпухова посетили лифтостроительное предприятие в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Отмечается, что подобные экскурсии на Серпуховском лифтостроительном заводе проводятся два раза в месяц. В них могут принять участие школьники 9–11 классов, педагоги, родители, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Ребята могут ознакомиться со всей технологической цепочкой производства лифтов и лифтового оборудования и узнать больше о профессиях сотрудников, работающих на производстве. Участие в проекте «Билет будущего» завод, который активно развивается, рассматривает как один из инструментов решения кадровых задач.

«Прогресс в производстве лифтов требует комплексного подхода — использования технологий искусственного интеллекта, дополненной реальности, машинного обучения и аналитики больших данных на всех этапах технологической цепочки. Вот это то, чем будут заниматься в ближайшей перспективе нынешние старшеклассники, если выберут нашу профессию», — убежден управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

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