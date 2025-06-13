Серпуховский музей открыл выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

Алексей Шимко, ВРИП главы Серпуховского городского округа, посетил экспозицию «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпуховском историко-художественном музее.

11 июня в Серпуховском историко-художественном музее состоялось открытие межмузейной выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», объединившей работы мастеров разных поколений русских художников, для которых морские пейзажи и темы были центральными в творчестве.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В экспозиции представлено более 70 живописных работ из девяти крупнейших российских музеев и частных собраний. Среди них около 30 значимых имен, включая Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Илью Машкова и других.

Выставка размещена в обновленном выставочном зале «Каретный сарай» в специально оформленной экспозиции, позволяющей рассмотреть морскую живопись с разных ракурсов. Благодаря мультимедийным решениям, интерактивной зоне и созданию атмосферы с помощью запахов выставка всесторонне раскрывает тему моря и морского дела.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Организаторы — Министерство культуры и туризма Московской области и Музей проделали колоссальную работу. Уверен, что „Море Великих“ станет знаковым событием не только для Серпухова, но и для всего Подмосковья», — прокомментировал Алексей Шимко.

Выставка будет открыта для посещения до 11 января 2026 года.

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