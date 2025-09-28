Серпуховский округ улучшает безопасность дорог установкой ограждений

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В городском округе Серпухов стартовала масштабная кампания по установке новых дорожных ограждений, призванная сделать передвижение более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения.

Цель проекта — существенно повысить безопасность на дорогах и обеспечить более комфортные условия для пешеходов, водителей и велосипедистов. В рамках инициативы будет установлено более 2,8 километра различных типов ограждений, включая 714 погонных метров барьерных металлических конструкций и 2180 погонных метров перильных ограждений.

Монтажные работы ведутся параллельно на нескольких ключевых участках округа:

— Участок от улицы Чехова до улицы Революции

— Участок от улицы Красноармейской до улицы Егорова

— Улица Горького

— Участок от улицы Ленинского Комсомола до улицы Пролетарской

— Участок от улицы Пролетарской до улицы Чернышевского

— Улица Юбилейная, дом 17

— Бульвар 65 лет Победы — Московское шоссе

Для выполнения работ привлечены две специализированные бригады, обеспечивающие оперативное выполнение работ. Ожидается, что установка всех ограждений завершится 10 октября 2025 года.

Реализация этого проекта станет важным шагом в улучшении дорожной инфраструктуры Серпуховского округа, обеспечивая большую безопасность и удобство для всех участников дорожного движения.