Серпуховский школьник вышел в финал Всероссийского Кубка технологического спорта

Воспитанник центра беспилотной авиации и робототехники «Витязи» из Серпухова Федор Соловьев прошел онлайн-отбор Кубка технологических видов спорта 2025 и выйдет в финал, который состоится в Москве.

На этапе отборочных соревнований участвовали трое представителей Серпухова — Федор Соловьев, Иван Нехаев и Арсений Сафронов. Им пришлось конкурировать с более чем 5 тыс. участников со всей России в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на высокий уровень конкуренции, Федор показал выдающийся результат и обеспечил себе место в числе сильнейших.

Руководство центра «Витязи» отметило, что успех юного пилота стал результатом постоянных тренировок, дисциплины и командной поддержки. Другие участники из Серпухова продемонстрировали высокий уровень подготовки и имеют все шансы проявить себя в будущих соревнованиях.

Финальный этап пройдет с 12 по 14 ноября на площадке Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). Победитель Кубка получит не только престижную награду, но и главный приз — поездку в Абу-Даби на «Игры Будущего», которые состоятся в декабре 2025 года.