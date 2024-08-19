Серпуховской больнице передали ключи от новых автомобилей

Медучреждение получило их благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Теперь врачи смогут еще быстрее добираться до своих пациентов.

Ключи от трех новых автомобилей марки Лада Гранта передали в распоряжение Серпуховской больницы. Автопарк медицинского учреждения обновляется уже не первый раз, и с появлением каждой из машин помогать людям становится все проще, ведь врачи быстро прибывают по нужному адресу.

Как отметил начальник автохозяйства Серпуховской больницы Александр Гаврилов, сейчас гараж больницы отправляет для этих целей порядка 5-6 автомобилей. Появление новых ощутимо сократит сроки оказания скорой помощи.

«Хочется сказать, что эксплуатация и содержание отечественных автомобилей намного дешевле и экономичнее», — также подчеркнул он.

Таким образом, вместе с количеством машин в автопарке серпуховской бы больницы растет и качество предоставления медицинских услуг.