Серпуховской Институт инженерной физики продолжает поддерживать участников СВО и жителей Донбасса

Серпуховской Институт инженерной физики на регулярной основе проводит акции в поддержку специальной военной операции, а также социальных и медицинских учреждений Донбасса. Об этом рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, который посетил встречу представителей Института и общественных организаций.

Помощь для передовой отмечают и действующие ветераны. Так, член бригады «Восток» Владислав Шинкарь, награжденный медалью «За верность присяге», рассказал, что как серпуховский Институт, так и сами жители муниципалитета оказывают российским военным огромную поддержку, доставляют бытовые предметы, лекарства и даже технику.

Особой награды был удостоен и руководитель Института инженерной физики Евгений Ананьев. Ему вручили медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм». В сотруднических отношениях с Институтом находится и представитель православного военно-патриотического клуба имени Князя Владимире Храброго Григорий Устюжанин.