Сервис «Библиотеки Подмосковья» поможет школьникам найти книги из списка литературы на лето
Фото: [unsplash.com]
Онлайн-сервис «Библиотеки Подмосковья» помогает школьникам региона найти необходимые книги из списка литературы на лето. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что с помощью электронной библиотеки ученики и их родители могут найти нужное произведение в цифровом формате. Они могут оформить Единый электронный читательский билет с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА или зарегистрировать семейный аккаунт. Данным сервисом воспользовались уже более 610 тысяч раз, чаще всего жители региона выбирали книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Евгения Водолазкина «Лавр» и Вениамина Каверина «Два капитана». Забронировать книгу онлайн можно в «Библиотеках Подмосковья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.