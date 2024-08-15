Сервис «Библиотеки Подмосковья» поможет школьникам найти книги из списка литературы на лето

В ведомстве уточнили, что с помощью электронной библиотеки ученики и их родители могут найти нужное произведение в цифровом формате. Они могут оформить Единый электронный читательский билет с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА или зарегистрировать семейный аккаунт. Данным сервисом воспользовались уже более 610 тысяч раз, чаще всего жители региона выбирали книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Евгения Водолазкина «Лавр» и Вениамина Каверина «Два капитана». Забронировать книгу онлайн можно в «Библиотеках Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.