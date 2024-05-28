Сервис для подачи сведений о продаже алкоголя запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили новый сервис для юридических лиц, у которых есть лицензия на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания и которые хотят заниматься выездным обслуживанием. Услугой можно воспользоваться на региональном портале госуслуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Предприниматели Московской области получили возможность отправлять уведомление о планах по реализации алкоголя на выездных мероприятиях в электронном виде. Новый сервис позволяет в несколько кликов подать информацию о заказчике, дате, времени и месте планируемой продажи алкогольной продукции», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, почти все сведения будут проверяться в автоматическом режиме в ходе подачи заявления, что позволит не допустить ошибок при внесении данных, а также сократит время их проверки. В ведомстве уточнили, что воспользоваться сервисом можно бесплатно, заявление рассматривается в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.