Сервис по вывозу ненужных вещей запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили сервис по вывозу ненужных вещей, услуга доступна на регпортале, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для вывоза ненужной мебели, техники, автомобиля и так далее следует заполнить соответствующую заявку, указать адрес и контакты, а также выбрать подходящие дату и время. Для подтверждения обращения с заявителем свяжутся специалисты сервиса.

Благодаря новому сервису избавиться от ненужных вещей можно будет достаточно быстро и максимально просто, отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Сервис удобен тем, что вывезти можно разные вещи — от старой мебели или техники до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в пару кликов», — указала глава областного Мингосуправления.

В ведомстве добавили, что металлические предметы и крупногабаритную технику можно будет вывезти бесплатно, а мебель, деревянные изделия и макулатура утилизируются на платной основе. Стоимость будет отражена на странице сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация помогает повысить безопасность в регионе.