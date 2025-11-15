«Серые коробочки». Депутат Хамзаев хочет сделать все сигаретные пачки одинаковыми

В России может быть введена единая упаковка для всех сигарет.

С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, направив официальное предложение министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет», — заявил Хамзаев.

Парламентарий не ограничился общей идеей, а представил конкретный план по ее реализации. Он включает несколько пунктов: увеличение размера медицинских предупреждений до 65% и более на лицевой и тыльной стороне, унификацию цвета всех пачек, а также нанесение всей текстовой информации (кроме предупреждений) простым белым шрифтом. Важнейшим нововведением стал бы полный запрет на использование брендированных товарных знаков.

Для проработки этого вопроса Хамзаев просит министра задействовать профильных специалистов.

Ранее сообщалось о том, что Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в России.