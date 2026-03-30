Съешьте на завтрак: эндокринолог назвала продукт, который заменит аптечные витамины при любой болезни

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала о ценности яиц для человеческого организма. Специалист подчеркнула, что этот продукт содержит комплекс незаменимых аминокислот, которые участвуют в процессах обновления клеток, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в яичном белке присутствуют все девять видов аминокислот, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. Кроме того, в составе продукта имеется витамин А, отвечающий за здоровье кожи и остроту зрения, а также витамины группы В, поддерживающие нервную систему.

Врач добавила, что яйца являются одним из источников витамина D, необходимого для иммунитета, и витамина Е, защищающего клетки от повреждений. Среди микроэлементов она выделила холин, который способствует улучшению памяти и концентрации внимания. Для поддержания иммунной системы важны селен и цинк, а железо, присутствующее в продукте, необходимо для нормальной работы кроветворной системы.