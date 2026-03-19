«Сестра на волоске от смерти»: стали известны подробности о россиянке, впавшей в кому в Таиланде

Туристка Екатерина Панова пробыла без сознания больше недели после заражения крови. Сестра сообщила о первых рефлексах и борьбе за жизнь, пишет РИА Новости.

Состояние российской туристки, оказавшейся в коме в Таиланде, показало первые признаки улучшения. Екатерина Панова, госпитализированная после удаления зуба мудрости, открыла глаза, однако полное сознание к ней пока не вернулось. Подробностями поделилась сестра пострадавшей Алена Давыдова.

По словам родственницы, инцидент произошел в Паттайе. Причиной тяжелого состояния стало заражение крови. Более недели девушка находилась без сознания. Сейчас она остается в госпитале Чонбури и не может обходиться без аппарата искусственной вентиляции легких.

Давыдова отметила, что, несмотря на неполное пробуждение, у Екатерины уже проявляются рефлексы: она зевает, пытается кашлять и даже чихать. Сестра назвала это демонстрацией огромной силы воли и желания жить. Функции организма постепенно восстанавливаются. Пациентка родом из Красноярского края, проживает в Крыму и имеет первую группу инвалидности.