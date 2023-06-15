Сестра Жанны Фриске заявила, что все еще не может смириться со смертью певицы

В своих социальных сетях Наталья, младшая сестра покойной Жанны, в годовщину смерти певицы почтила ее память. По словам блогера, ей проще поверить в то, что ее любимая «сист» на гастролях. Об этом сообщает «Газета.ру»

В 2015 году 15 июня умерла известная певица Жанна Фриске. Она долго боролась с раком мозга, который ей диагностировали врачи, но в итоге не справилась с болезнью. Платон, сын звезды, воспитывается отцом, которого зовут Дмитрий Шепелев.

По словам семьи Фриске, мужчина всячески препятствует встречам мальчика и родственникам по линии матери. А в сентябре предыдущего года отец Натальи и Жанны заявил, что Шепелев унижал последнюю, скрывая свои действия от внимания СМИ. Об этом Копылов узнал от своей младшей дочери.