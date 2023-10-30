Севастополь под ударом дронов: губернатор Развожаев сообщил об атаке ВСУ на русский город
Черноморский флот в настоящее время в Севастополе отбивает атаку украинских БПЛА на один из районов города. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
Под утро понедельника, 30 октября, в Севастополе очевидцы сообщили о звуках сильных взрывов на внешнем рейде.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», - написал Развожаев.
Несколькими днями ранее севастопольские средства радиоэлектронной борьбы смогли перехватить БПЛА, принадлежащий украинским ВС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.