«Север затягивает»: почему мать не стала хоронить бойца СВО в городе, где он родился и вырос

Эдуард Белый из Норильска погиб молодым: ему навечно останется 18 лет. Его не стало в первый день спецоперации под обстрелом ВСУ. И несмотря на то, что вырос он за тысячи километров от места гибели, его тело сперва привезли в Ростовскую область, а потом вернули в Донбасс.

Эдуард родился и вырос в Норильске. Однако, как сказала мама бойца Анна Руденко, при жизни он не очень хотел жить в этом городе.

«Эдик погиб зимой, а в Норильске вечная мерзлота. У нас на кладбище не хоронят, только кремируют. А после такой гибели мне не захотелось его сжигать. Ну и самый главный нюанс, почему я его повезла в Донбасс, потому что здесь живет вся наша родня: сестры, братья, племянники», — объяснила свое решение женщина.

Когда-то родители нашей собеседницы приехали работать в Норильск. Сами они родом из Донецкой области, но решили отправиться на заработки на Север. Анна родилась в Норильске и прожила там сорок лет. Родила троих детей.

«Знаете, Север затягивает. Появились мы с братом, потом и наши дети. А после гибели сына я решила переехать на историческую родину. Конкретно наш Старобешевский район ДНР, где мы проживаем, считается глубоким тылом. Мы с детьми живем здесь с июня, пока все в порядке. Бог милостив, да и сын рядом. Это самое главное», — заметила Руденко в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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