Северянам рассказали, как бесплатно отдохнуть в санаториях трех регионов

Жители Архангельской области, имеющие право на федеральные льготы, могут воспользоваться возможностью бесплатного санаторно-курортного лечения. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с начала 2026 года такой мерой поддержки уже воспользовались 535 северян, а на оздоровительные цели из бюджета было выделено свыше 21 миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что бесплатные путевки предоставляются федеральным льготникам, которые сохранили за собой право на набор социальных услуг в натуральном виде и не стали заменять его денежной компенсацией. В текущем году поправить здоровье можно в санаториях, расположенных в трех регионах: на территории Архангельской области это «Солониха», «Беломорье» и «Сольвычегодск», в Вологодской — «Бобровниково», «Новый источник» и «Бодрость», а в Ярославской области — «Малые Соли». Конкретное учреждение подбирается для каждого льготника индивидуально, строго в соответствии с профилем заболевания, указанным в медицинской справке.

Специалисты Соцфонда также разъяснили, что продолжительность оздоровительного курса варьируется в зависимости от категории получателя: для взрослых она составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Для подачи заявления на получение путевки необходимо предоставить справку из медицинской организации по форме 070/у, подтверждающую наличие показаний и отсутствие противопоказаний к лечению. Оформить заявку можно дистанционно через портал Госуслуг либо лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Путевки выделяются в порядке электронной очереди, сформированной по дате подачи заявления, а отследить свое продвижение можно на официальном сайте Социального фонда, введя в специальное поле номер СНИЛС.