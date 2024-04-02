Северную площадь в Серпухове продолжают готовить к преображению

В Серпухове продолжаются работы в сквере на Северной площади. Пространство убирают после зимы, снимают старый тротуар и подготавливают к дальнейшему обновлению.

Проект по обновлению общественного пространства победил на голосовании, прошедшему по программе «Формирование комфортной городской среды». Опрос и результаты были опубликованы на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В рамках идеи подрядчик обещает улучшить дорожно-тропиночную сеть, поставить детские игровые элементы.

Однако перед тем, как преобразить Северную площадь, требуется ее подготовить после зимы. В связи с этим на месте продолжаются работы по уборке и подготовке оснований под строительство новых тротуаров. Уже к середине лета жители Серпухова и гости округа смогут комфортно проводить время на благоустроенной территории для прогулок. Все работы планируется завершить до 1 июля 2024 года.