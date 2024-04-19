Северокорейская делегация посетила подмосковную Дубну с деловым визитом

Делегация Министерства здравоохранения КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила обсудила перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Примечательно, что в Россию северокорейская делегация, которую возглавляет министр здравоохранения страны Чон Му Рим, прибыла на шесть дней для возобновления, прерванного много лет назад сотрудничества в области научной и практической медицины. Делегацию КНДР сопровождала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко.

Чон Му Рим отметил, что визит был плодотворным, а его результатом в перспективе может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.