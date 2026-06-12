Севиче, тако и па-амб-томаке: Time Out назвал 10 городов, где стоит поехать ради еды

Известный международный журнал о путешествиях и культуре Time Out назвал лучшие гастрономические города мира в 2026 году. Первое место в рейтинге заняла Лима — столица Перу, которую многие эксперты называют кулинарной столицей Латинской Америки.

Для составления списка издание опросило 24 тысячи местных жителей в 150 городах мира. Респондентов спрашивали о качестве ресторанов и еды, доступности заведений и гастрономической культуре города. Затем более 100 редакторов и экспертов Time Out проанализировали результаты: итоговый балл на 70 процентов основан на мнении горожан и на 30 процентов — на оценке специалистов.

Как пишет CNN, перуанская столица славится блюдами из морепродуктов, в частности севиче и causa limeña — элегантным слоеным блюдом из холодного картофеля. Среди местных жителей ресторанную сцену Лимы высоко оценили 80 процентов опрошенных, а доступность питания вне дома — 85 процентов, что стало самым высоким показателем среди всех городов рейтинга. Лима также признана самой доступной для питания вне дома среди 20 городов, вошедших в финальный список.

«Кухни от Лимы до Лиссабона в 2026 году по-настоящему играют с едой, экспериментируя с неожиданными сочетаниями вкусов и выводя классические блюда на новый уровень», — отметила Грейс Бирд, редактор отдела путешествий Time Out.

Главный редактор издания Вирджиния Гил пояснила, что города в этом списке известны своими ингредиентами, культовыми кухнями и глубоко укоренившимися кулинарными традициями, которые повлияли на то, как люди питаются по всему миру.

Топ-10 лучших гастрономических городов 2026 года по версии Time Out:

1. Лима, Перу 2. Бангкок, Таиланд 3. Мехико, Мексика 4. Лондон, Великобритания 5. Барселона, Испания 6. Хошимин, Вьетнам 7. Мельбурн, Австралия 8. Пекин, Китай 9. Афины, Греция 10. Лиссабон, Португалия