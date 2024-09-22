Съевший сердце мигранта-таджика каннибал Малышев вернулся из зоны СВО домой

Съевший жареное человеческое сердце каннибал Дмитрий Малышев, уехавший весной 2024 года в зону спецоперации на Украине, возвратился домой в Волгоградскую область в отпуск по ранению. Об этом пишет портал V1.ru со ссылкой на главу сельского поселения Рахинка, где ранее и проживал Малышев.

Напомним, Малышев десять лет назад забил насмерть гвоздодером знакомого-гастарбайтера из Таджикистана, а потом пожарил и съел его сердце. Все это он снял на видео. Причиной такого чудовищного поступка стало непристойное предложение убитого вступить с ним в интимную связь. За содеянное мужчину суд отправил на 25 лет в тюрьму. Однако не так давно он смог подписать контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

«Да, он вернулся по ранению… Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно… У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде», — рассказал глава поселения.

Он добавил, что уже успел встретиться с Малышевым и поговорить с ним. Как закончится лечение, мужчина вернется на фронт, обратно в зону спецоперации.