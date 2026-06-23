Золотой Победоносец на ₽2 млрд: две сотрудницы банка в Петербурге украли почти 9 тысяч монет

В Санкт-Петербурге раскрыто ограбление века — две сотрудницы банка умудрились вынести из хранилища почти девять тысяч золотых монет «Победоносец» на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, главная организаторша — руководитель офиса банка. Она привлекла к делу менеджера и других неустановленных лиц, чтобы вывезти из банка 8893 золотых монеты номиналом 50, 100 и 200 рублей. По номиналу похищенное оценивается всего в чуть более 1 млн рублей, но реальная стоимость золота на дату кражи составила астрономические ₽2,022 млрд.

Вечером 20 июня злоумышленницы провернули операцию: монеты исчезли, но банковская служба безопасности быстро засекла недостачу. По версии следствия, менеджер впустила соучастников в хранилище или помогла вынести груз, хотя точная роль каждого пока уточняется. Куйбышевский районный суд уже отправил менеджера под домашний арест до 20 августа. Ходатайство в отношении руководителя сейчас рассматривается.

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