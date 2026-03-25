Сезон благоустройства стартует в мае: в округе Коломна обновят 13 придомовых территорий

В 2026 году на территории городского округа Коломна запланировано масштабное благоустройство — в порядок приведут 13 дворовых пространств. Сезон преображения придомовых территорий начнется в мае и продлится до сентября.

«В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжится реализация комплексного благоустройства дворовых территорий. Общая площадь ремонта в городском округе Коломна в этом году превысит 32 тысячи квадратных метров. В адресный перечень включили 13 дворов в городах и сельских населенных пунктах», — рассказали 24 марта в управлении благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна.

В самой Коломне комплексное обновление затронет шесть локаций. Работы развернутся на улице Дачной у дома №2а, а также на проезде Автомобилистов возле дома №7.

Кроме того, благоустройство затронет территорию в границах домов №103, 101, 99а, 99, 97 по улице Ленина и №7 по проспекту Кирова. В порядок приведут пространство у домов №19 и 21 на улице Гагарина и №5 на площади Советской.

Также в перечень вошли дворы в границах домов №22, 24, 26, 28 по улице Шавырина, №7 по улице Дзержинского и №3 по улице Черняховского, а также территория у домов №32, 34 по улице Горького, №41 и 41а по проспекту Кирова и №12, 14 по улице Зеленая.

В Озерах новое асфальтовое покрытие и элементы благоустройства появятся в двух дворах — у домов №46 и №93 на улице Ленина.

На сельских территориях преобразятся пять придомовых пространств. Речь идет о дворе у дома №1а в селе Непецино, у дома №1 на улице Новоселов в деревне Боково-Акулово, а также в деревне Большое Уварово, где обновление затронет дома №1 и №2 на улице Новая.

Кроме того, благоустройство ждет дворовую территорию у домов №2б, 2а и 2 в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры».

В каждом из этих дворов запланирован обязательный комплекс работ: замена асфальтового покрытия, в том числе на пешеходных дорожках, озеленение придомовой территории, обустройство парковочных мест, установка скамеек и урн.