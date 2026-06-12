Сезон черешни открыт: почему нельзя пробовать ягоды на рынке и как выбрать самые безопасные

Начинается сезон черешни — свежая сезонная ягода богата витаминами и микроэлементами, необходимыми организму. Однако, как сообщает столичный Роспотребнадзор, в некоторых случаях она может быть опасна. Ведомство напомнило, что не рекомендуется дегустировать немытые ягоды на рынке, так как их употребление может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями. Даже если ягоды выглядят чистыми, их необходимо тщательно мыть.

Покупать черешню важно только в местах санкционированной торговли. Следует выбирать упаковки без влаги — она может указывать на несвежесть плодов. Также не стоит покупать черешню, лежащую рядом с испортившимися ягодами. Кожица у качественной черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, а мякоть — плотной и упругой.

Полезные свойства зависят от цвета: темноокрашенные ягоды отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью, а жёлтая и розовая черешня более нежная, водянистая и быстрее портится. Самые вкусные и полезные ягоды доступны в разгар сезона — с конца июня по середину июля. Хранить черешню следует в холодильнике, лучше немытой и с плодоножками, в бумажном пакете или пластиковой ёмкости. Специалисты предупредили, что черешня быстро портится рядом с фруктами, выделяющими этилен, например яблоками и бананами.