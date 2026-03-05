Сферы Дайсона больше не тайна: вокруг далеких звезд заметили гигантские конструкции пришельцев

Научное сообщество стоит на пороге сенсации, способной перевернуть представления о внеземной жизни. Астрономы всего мира пристально изучают необычные сигналы, исходящие от нескольких звезд в нашей Галактике. Объектом пристального внимания стали так называемые сферы Дайсона — гипотетические мегасооружения, которые развитые цивилизации могут использовать для аккумулирования энергии своего светила, пишет Planet Today.

Концепция, предложенная физиком Фрименом Дайсоном еще в 1960 году, предполагает создание вокруг звезды роя из миллионов солнечных панелей. Спустя шесть десятилетий технологии позволили исследователям вплотную приблизиться к проверке этой гипотезы.

Новая научная работа Амирнезама Амири, представленная в журнале «Universe», указывает наиболее вероятные места для поиска подобных структур. Согласно выводам исследователя, идеальными кандидатами выступают красные и белые карлики.

Красные карлики отличаются колоссальной продолжительностью жизни, исчисляемой триллионами лет. Для гипотетической цивилизации такое светило стало бы практически вечным источником энергии. Кроме того, их небольшие размеры существенно сокращают объем материала, необходимого для возведения сферы. Белые карлики, хоть и уступают в долголетии, имеют еще более скромные габариты, сопоставимые с размером Земли, при стабильном излучении на протяжении миллиардов лет.

Главным признаком присутствия мегаструктуры ученые называют аномальный тепловой след. Сфера, поглощая свет звезды, неизбежно переизлучает его в инфракрасном диапазоне. В результате космический объект выглядит невероятно холодным — его температура может составлять около 50 кельвинов (минус 223 градуса Цельсия). Подобных характеристик у естественных небесных тел не встречается.

Дополнительным аргументом в пользу искусственного происхождения служит отсутствие пылевых поясов. Вокруг старых звезд, как правило, присутствуют скопления пыли и силикатов, тогда как окрестности предполагаемых сфер Дайсона должны быть стерильно чистыми.

Наибольший резонанс в мае 2024 года вызвали данные проекта «Гефест». Проанализировав информацию о пяти миллионах звезд, специалисты выделили семь красных карликов с крайне подозрительными характеристиками. Впоследствии один объект исключили из списка: аномалию объяснили излучением скрывавшейся позади черной дыры. Однако остальные пять-шесть звезд по-прежнему демонстрируют избыточное свечение в инфракрасном спектре, не поддающееся тривиальному объяснению.

Сейчас пристальное внимание к загадочным объектам приковано к орбитальному телескопу «Джеймс Уэбб». Астрономы ожидают получения новых снимков высокого разрешения. Если удастся доказать, что источником излучения является не газопылевое облако, а рукотворная конструкция, человечество получит неоспоримое доказательство существования иных технологических цивилизаций.