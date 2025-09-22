Сформированы основные треки делового форума «Безопасность и охрана труда»

Деловой форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 11 по 14 ноября. Деловая программа форума будет сопровождать крупнейшую на постсоветском пространстве выставку средств индивидуальной защиты.

Организаторами БИОТ 2025 выступают: Минтруд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), Ассоциация «СИЗ» (оператор БИОТ).

Тематические треки форума распределились следующим образом:

1. HR и обучение персонала

2. Безопасность на рабочем месте. Комплексные подходы в создании безопасной среды на предприятии за рамками законодательных норм как способ борьбы с рисками

3. Первая помощь

4. Здоровье работников

5. Контроль и надзор

6. Все о СИЗ

7. Техническое регулирование и сертификация

8. Юридический блок в охране труда

Участников и посетителей делового форума БИОТ 2025 ждет насыщенная программа в рамках обозначенных тематических треков: конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья. Подробно будут обсуждаться методики внедрения ИИ, а также проактивные инструменты для успешного развития в профессии и внедрение их на предприятии.

Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте выставки.