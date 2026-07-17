Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » предупредил, что публикация фотографии чужой банковской карты в домовом чате может обернуться штрафом. По его словам, домовой чат — это широкий круг третьих лиц, и выкладывать туда чужие персональные данные без согласия владельца запрещено.

К таким документам он отнес паспорт, водительское удостоверение, банковскую карту, пропуск, социальную карту и квитанции с ФИО и адресом. Нарушителю грозит штраф до ₽15 тыс.

При этом номер автомобиля под эти ограничения не подпадает, и его снимки публиковать можно. Однако если вместе с номером появляется информация, позволяющая идентифицировать владельца, это уже становится нарушением. Юрист посоветовал в случае находки не размещать фото, а написать, что найден такой-то предмет, и попросить владельца обратиться в личные сообщения, либо передать документ в полицию, банк или управляющую компанию. Если же чьи-то данные уже опубликованы, пострадавший может обратиться в Роскомнадзор через «Госуслуги» — проверка займет до 30 дней, а нарушителю гарантирован штраф.